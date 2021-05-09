Kooperatiflere Anneler Günü desteği: İzmir'de annelere 15 bin saksı karanfil
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü'nde kooperatiflerden alınan 15 bin saksı karanfil ve dalya çiçeğinin dağıtımı başladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi anneler gününde anneleri ve kadın muhtarları sevindiriyor. Zor günler yaşayan çiçek üreticilerine destek olmak için kooperatiflerden alınan 15 bin saksı karanfil ve dalya çiçeğinin dağıtımı başladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Anneler Günü’nü sürpriz çiçeklerle kutluyor. Koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan çiçek üreticilerini desteklemek için İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından küçük üreticiden alınan 11 bin saksı karanfil ve 4 bin saksı dalya çiçeği annelere armağan ediliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri 30 ilçede hem kadın muhtarlara hem de annelere ulaştırmak üzere 15 bin saksı çiçeğin dağıtımına başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kutlama mesajı ile birlikte çiçeklerini alan kadın muhtarlar ile anneler İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkürlerini iletti.
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