Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, serbest bırakıldı!
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Fatoş A. (37), baktığı köpeğe tecavüz eden Maksut K.’yi (73) görünce çığlık atarak, yardım istedi. Çığlıklar üzerine hemen toparlanan Maksut K., kadına taş atmaya çalıştı. Gözaltına alınan Maksut K., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Fatoş A. (37), baktığı köpeğe tecavüz eden Maksut K.’yi (73) görünce çığlık atarak, yardım istedi. Çığlıklar üzerine hemen toparlanan Maksut K., kadına taş atmaya çalıştı. Gözaltına alınan Maksut K., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Kandıra ilçesine bağlı Kocakaymaz Mahallesi Çal mevkisinde dün meydana gelen olayda, Fatoş A., sokakta beslediği yavrusu da bulunan çoban köpeğine yiyecek vermek için yanına gittiği sırada Maksut K.’nin hayvanı ağaca bağlayarak, tecavüz ettiğini gördü.
Fatoş K., “Ne yapıyorsun sen burada?” diye bağırıp, çığlık atınca Maksut K. de hemen toparlanarak, pantolonunu giydi, iç çamaşırı da elinde kaldı. Maksut K., eline geçirdiği taşları Fatoş A.’ya atmaya çalıştı. Fatoş A., “İmdat, yardım edin, köpeğe tecavüz ediyorlar” diye bağırırken, yardıma gelen kişi, Maksut K.’yi yakaladı. İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, Maksut K.’yi gözaltına aldı.
Cumhuriyet başsavcılığına olayla ilgili bilgi verilirken, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılan Maksut K. hakkında, 'mala zarar verme' suçundan soruşturma başlatıldı.
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