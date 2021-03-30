Köpeğe tekme attı, uyaran hayvansever çifti darp etti

30 Mart 2021 Salı, 11:51

Olay, Çankaya ilçesi Dodurga Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. Evlerine yakın bir noktada sokak köpeklerini besleyen Sevda ve Ahmet Titiz çifti, bir köpeğe tekme attığını iddia ettikleri G.Ö.'ye tepki gösterdi. Çift, G.Ö.'yü uyararak neden köpeğe tekme attığını sordu. G.Ö. de sokak hayvanlarını besledikleri için köpeklerin mahalleye geldiğini söyleyerek Titiz çiftine tepki gösterdi. Taraflar arasındaki tartışma kavgaya döndü. Cep telefonuyla görüntülenen olayda G.Ö.'nün Titiz çiftinin üzerine yürüyerek darbettiği görüldü. Titiz çifti, olayın ardından sağlık raporu alarak şikayette bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

'BU OLAY İNSANLIĞA YAKIŞMAZ'

Olayın görgü tanığı olan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, vatandaşın köpeğe tekme atması nedeniyle olayın yaşandığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Orada besleme yapan Sevda Titiz, 'Niçin tekme atıyorsun' diye soru soruyor adama. O kişi de, 'Bu sokak hayvanlarını siz beslemeseniz bunlar bizim başımıza gelmez. Siz besledikçe burada hayvanlar oluyor' diyerek tepki gösteriyor. Ardından da küfürler ediyor. Konu her ne olursa olsun, bir kadına küfür edip, üzerine yürümek asla doğru değil. Daha sonra da o kadının şahsi bahçesine girerek, kadını ve eşini darbediyor. Orada o köpeğe tekme atan adama para cezası yerine hapis cezası olsaydı o adam o tekmeyi atamazdı ve bu kavgada olmazdı. Sevda ve Ahmet Titiz çifti darp raporu alarak suç duyurusunda bulundular. Biz de olayın takipçisi olacağız" dedi.