Köpekleri korumak istedi, bacaklarından vuruldu
Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kişi, sokak köpeklerini korkuttuğu iddiasıyla tartıştığı şahıs tarafından bacaklarından vurularak yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Küçük Kumla Mhallesi’nde Anıt Sokak üzerinde meydana gelen olayda Ö.K. isimli şahıs iddiaya göre sokakta bulunan köpekleri korkuttuğunu öne sürdüğü bir kişiyi uyardı.
Tartışmanın büyümesi üzerine zanlı yanında bulunan tabanca ile Ö.K’ nın bacaklarına ateş ederek olay yerinden kaçtı.
Her iki bacağından yaralanan Ö.K. olay yerine sevk edilen ambulansla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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