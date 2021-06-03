Tamir için bırakılan polis otosuyla tur atan çıraklar, köpek çaldı

03 Haziran 2021 Perşembe, 09:26

Olay geçen pazar Başaksehir'de bulunan Bağcılar-Güngören Sanayi Sitesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. Arızalandığı için bir polis otosu buradaki tamirciye bırakıldı. Burada çalışan iki tamirci çırağı arızası giderilen araçla kaçırdı. Çıraklar bir süre zikzak çizerek kullandıkları araçla başka bir işyerinin önünde durdu. C.G. ve İ.A. isimli iki şüpheli buradaki pitbull cinsi köpeğin zincirini çözdü ve polis otosuna aldı. Çıraklar daha sonra kendi işyerlerine dönerek aracı bıraktı. Köpeği çalınan iş yeri sahibi E.Ş., güvenlik kamerası görüntüleri ile polise giderek, şikayetçi oldu. İ.A. polis tarafından gözaltına alındı. Köpek, sahibine geri verilirken, İ.A. ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı. Öte yandan 2 çırağın polis otosu ile tur atmaları ve köpeği çaldıkları işyerinin önünde durmaları güvenlik kameralarına yansıdı.