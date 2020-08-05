Kopenhag Başakşehir maçında erken gol
UEFA Avrupa Ligi'nde Danimarka ekibi Kopenhag ile Medipol Başakşehir karşılaşıyor.
Stat: Parken
Hakemler: Daniele Orsato, Lorenzo Manganelli, Alessandro Giallatini (İtalya)
Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen, Mudrazija, Zeca, Pep Biel, Wind, Falk, Kaufmann
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Crivelli, Demba Ba
UEFA Avrupa Ligi'nde Danimarka ekibi Kopenhag ile Medipol Başakşehir son 16 turu rövanş maçında karşı karşıya geldi.
Maç öncesi saygı duruşu yapıldı.
4. dakikada Varela'nın ortasına Wind kafayı vurdu skoru 1-0 yaptı.
14. dakikada Boilesen sert vudu Mert çıkardı.
20. dakikada Demba Ba'nın hücum girişimi sonuç getirmedi.
44. dakikada Visca vurdu, savunmaya çarpan top kornere gitti.
İlk maçı Başakşehir 1-0 kazanmıştı.
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