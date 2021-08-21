Kopenhag-Sivasspor maçının hakemi belli oldu
Sivasspor'un Kopenhag karşısında çıkacağı maçı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek
Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında 26 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle oynayacağı maçı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Parken Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakada düdük çalacak Visser'in yardımcılıklarını, Rien Vanyzere ve Thibaud Nijssen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bram Van Driessche olacak.
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