'Köprüde Buluşmalar' Kısa Film Atölyesi seçkisi açıklandı

03 Eylül 2020 Perşembe, 11:09

"Köprüde Buluşmalar", ilk ve ikinci kısa filmini yapacak yeni nesil sinamacılar için düzenlenen 5. Kısa Film Atölyesi’ni 14 - 23 Eylül tarihleri arasında çevirimiçi gerçekleştirecek.

10 gün sürecek atölye kısa filmlerin sinemacıların kariyerindeki önemini ve uluslararası seviyede yapımların artmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Başvurular arasından seçilen beş kısa film projesinin yazar, yönetmen ve yapımcıları, sinema sektöründen deneyimli yönetmen, yazar ve yapımcılar ile senaryo, prodüksiyon, proje dosyası hazırlama ve proje sunumu üzerine grup çalışması yapacaklar. Ayrıca görüntü yönetmeni, sanat yönetmeni, yönetmen asistanı ve yapım amiri ile yapılacak derslerde yapım sürecine detaylı bir şekilde hazırlanacaklar.

Atölyenin sonunda ekipler yapımcı-yönetmen çalışması disiplinini geliştirmiş ve eğitmenler ile birlikte projelerinin profesyonel sunum dosyasını hazırlamış olacaklar.

KATILACAK PROJELER

5. Kısa Film Atölyesi'ne katılacak projeler arasında şunlar yer alıyor:

"Büyüdüğüm Yaz"

Yönetmen: Hasan Aydın, Yapımcı: Betül Tanacıoğlu Aydın

"Dün"

Yönetmen: Onur Canpek, Yapımcı: Bersis Yılmaz

"Nasıl Olunur"

Yönetmen: Tilbe Cana İnan, Yapımcı: Onur Sefer

"Promotör"

Yönetmen: Can Koçak, Yapımcı: Mehmet Ali Balioğlu

"Telefon"

Yönetmen: Müge Temel, Yapımcı: Ezgi Kızıltan

Atölye kapsamında eğitmen olarak yer alacak isimler arasında yapımcı Annamaria Aslanoğlu; yazar, yönetmen Nazlı Elif Durlu; yazar, yönetmen Ziya Demirel; "Köprüde Buluşmalar" yöneticisi Gülin Üstün ve "Köprüde Buluşmalar" koordinatörü Beste Yamalıoğlu bulunuyor.

Atölyede konuk eğitmen olarak ise görüntü yönetmeni Deniz Eyüboğlu; casting direktörü Ezgi Baltaş; yapım amiri Murat Çelik; sanat yönetmeni Serdar Yılmaz ve yardımcı yönetmen Serdar Yılmaz yer alacak.