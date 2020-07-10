Korkmaz: Hüseyin Göçek bir kentin kaderi ile oynadı
Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise mücadelenin hakemi Hüseyin Göçek’i eleştirerek, penaltı pozisyonunda topun vücuttan ele geldiğini söyledi.
Süper Lig’in 31’inci haftasındarki Gaziantep maçı sonrası Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz mücadelenin hakemi Hüseyin Göçek’i eleştirerek, penaltı pozisyonunda topun vücuttan ele geldiğini söyledi.
Korkmaz, karşılaşmanın hakeminin takımın kaderi ile oynadığını ifade ederek, “Hakemin pandemiden önce Fenerbahçe maçında gösterdiği performans yanlış kırmızı kartlara rağmen kazanmıştık. Şimdi gene aynı Hüseyin Göçek vardı. Maalesef penaltı pozisyonunda top vücuttan ele geliyor. Penaltı değildi. Maalesef bir takımın kaderi ile oynuyor. Oyuncular maça nasıl konsantre ise onunda aynı şekilde olması lazım. Ama maalesef bu Hüseyin Göçek de iki defadır oluyor” dedi.
Öne geçmelerine rağmen maçı koparamadıklarını belirten Korkmaz, sonuna kadar mücadele edeceklerini vurgulayarak, “Kendimiz ile ilgili baktığımız zaman çok pozisyona girdik. Öne geçiyoruz ama maçı koparamıyoruz. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremiyoruz. Öne geçtiğimiz zaman bunun devamı gelmesi lazım. Pozisyonlara girdiğimiz halde atamadık. Büyük bir avantajı kaybettik. Sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
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