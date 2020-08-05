Korkulan oldu, koronavirüs vaka sayısı artışa geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel tabloya göre bugün koronavirüse yakalanan kişi sayısı bin 178 kişi oldu. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 19 olarak açıklandı.
Fahrettin Koca, güncel koronavirüs tablosunu açıkladı. Açıklanan tabloya göre, son 24 saatte bin 178 pozitif vaka tepspit edildi. Salgın nedeniyle son 24 saatte 19 yurttaş yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs tablosuna göre bin 15 yurttaş hastalığı atlattı. Ağır hasta sayısının 582 olduğu Türkiye'de, ilk günden bu yana 5 bin 784 kişi virüse yenik düşerek yaşamını yitirdi.
Vakalardaki hızlı artışa dikkat çeken Fahrettin Koca, "Yeni hasta sayımız, dün önceki güne göre 88, bugünse düne göre 95 arttı. Son 24 saatteki test sayımız yaklaşık 54.000. Toplam test sayısı 5 Milyonu geçti. Bayram ve tatildeki riskin yeni sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var" açıklaması yaptı.
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