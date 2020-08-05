Korkulan oldu, koronavirüs vaka sayısı artışa geçti

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 20:16

Fahrettin Koca, güncel koronavirüs tablosunu açıkladı. Açıklanan tabloya göre, son 24 saatte bin 178 pozitif vaka tepspit edildi. Salgın nedeniyle son 24 saatte 19 yurttaş yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs tablosuna göre bin 15 yurttaş hastalığı atlattı. Ağır hasta sayısının 582 olduğu Türkiye'de, ilk günden bu yana 5 bin 784 kişi virüse yenik düşerek yaşamını yitirdi.

Vakalardaki hızlı artışa dikkat çeken Fahrettin Koca, "Yeni hasta sayımız, dün önceki güne göre 88, bugünse düne göre 95 arttı. Son 24 saatteki test sayımız yaklaşık 54.000. Toplam test sayısı 5 Milyonu geçti. Bayram ve tatildeki riskin yeni sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var" açıklaması yaptı.