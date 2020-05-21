Korkunun kralından hikâyeler
Stephen King’in sevilen kitabı Hayaletin Garip Huyları tam metin yeni çevirisiyle Türkçede. King, yirmi hikâyenin her birinde bambaşka olayları ele almış. Hiçbir hikâyesinde tekrara düşmüyor, konular bir yana dursun kitapta bolca bulunan kahramanlar bile birbiriyle benzerlik göstermiyor.
Son kitabı The Institute’nün Türkiye’de çıkmasına kısa
süre kala, Stephen King’in sevilen kitabı Hayaletin Garip Huyları tam metin
yeni çevirisiyle karşımıza çıktı.
Eşsiz
hayal gücü ve yarattığı karakterlerle edebiyat dünyasının ustası olan Stephen
King, fenomen haline gelen kitaplarıyla her yaştan okurun ilgisini çekiyor.
Genellikle korku - gerilim türüyle bilinen usta yazar, bilimkurgu ve polisiye
türünden de birçok kitap yazdı. Son yıllarda tam metin olarak çevrilen kült
eserleri, yazarın külliyatını tamamlamak isteyen hayranlarını en çok sevindiren
gelişmelerden biri oldu.
Geçtiğimiz yaz çıkan, polisiye
ile korku türünün iç içe geçtiği ve 2019’un en çok satan kitaplarından biri
olan Yabancı (The Outsider) dizi olarak ekrandaki yerini alırken, okurlarının
heyecanla beklediği Hayaletin Garip Huyları (Night Shift) da tam metin yeni çevirisiyle
raflardaki yerini aldı.
SINIRLARI ZORLAYAN KAHRAMANLAR
Kitap, yirmi hikâyeden oluşuyor. Her
biri birbirinden özgün konu ve karakterleriyle birer roman olabilecek
potansiyele sahip. Stephen King kitaplarının genel başlangıcının aksine bu
kitaptaki hikâyeler küçük ve sakin bir kasabada değil doğrudan konunun
göbeğinde başlıyor.
Birbirinden
karanlık öykülerin art arda sıralandığı kitapta olayların ucu açık bırakılmış.
Bazı karakterler ve hikâyeler sınırları zorlayacak türden.
King,
yirmi hikâyenin her birinde bambaşka olayları ele almış. Hiçbir hikâyesinde
tekrara düşmemiş, konular bir yana dursun kitapta bolca bulunan kahramanlar
bile birbiriyle benzerlik göstermemiş.
Kuru temizlemeci çalışanlarının
yanlışlıkla yaptıkları büyü sonucu, bir ölüm makinesi yaratmalarını konu edinen
“Canavar“ kitabın en ilginç hikâyelerinden biri olmuş.
Canavarın fark edilmesi, onu durdurmak
için verilen mücadele ve elbette şaşırtıcı finaliyle soluk soluğa okunuyor.
Kitapta en çok içselleştirdiğim hikâye‚
“Çiçekleri Seven Adam” oldu. “Geçmişe duyulan özlemin hayal
kırıklığına dönüşmeyeceği tek mevsim ilkbahardır,” gibi
etkileyici sözler içeren bu hikâyeye, oldukça alışılagelmiş, huzur ve umut dolu
bir anlatımla giriş yapıyor King.
Okurun kalbine işleyen bir son hazırlamış ve her şeyin göründüğü gibi
olmadığını, şiddetli duyguların zıddıyla var olduğunu başarılı bir şekilde
özetlemiş.
Yakın
çevresinin genel görüşü Stephen King’in son yıllarda daha iyimser bir bakış
açısına sahip olduğu ve “IT” (O)
efsanesindeki “Korkuyu yaratma onu kov” alt metnini daha fazla
vurguladığı yönünde.
“The Stephen King Illustrated Companion”
kitabının yazarı Bev Vincent, Stephen King’in son zamanlarda yaptığı
çalışmaların mutlu sonla bittiğini belirtip ekliyor:
“Hayata karşı bakış
açısı mı yumuşuyor yoksa önceden de mi böyleydi
bilinmez. Emin olduğum tek şey King’in tüm kitaplarının insanlığa dair bir umut
taşıdığı.”
Öyle ki Stephen King, geçtiğimiz
dönemde ekrana yeniden uyarlanan Hayvan Mezarlığı (Pet Semetary) filminin
kapanış sahnesinde, kitapta öldüğü anlatılan küçük çocuğu kurtarmayı önermiş.
Elbette yönetmenler buna yanaşmamış.
THE INSTITUTE YAKINDA ÇIKIYOR
King,
kendi içinde böylesi bir dönüşüme girmişken gözler elbette yazdığı yeni romanı “The
Institute”ye çevrildi. Türkçesi yakın zamanda Altın Kitaplar’dan çıkacak olan
kitap, doğaüstü yeteneklerinden faydalanılmak için karantinaya alınan
çocukların hikâyesini anlatıyor.
Kitabın
yazıldığı dönem Amerika’da uygulanan göç politikasıyla benzerlikler taşıdığını
fark eden King, bir röportajında, “İnsan doğasından bahsedecek olursak kimi
zaman hayatın sanatı taklit ettiğini görürüz.
Sanırım
bu kitapta da böyle bir durum oldu” diyor.
King’in 61. Romanı “The Institute” Amerika’da çok satanlar listesindeki
yerini korurken, yakın zamanda Türkiye’de de ilgiyle karşılanacağa benziyor.
Hayaletin Garip Huyları / Stephen King / Çeviren: Gönül Suveren, Esat Ören / Altın Kitaplar / 416 s.
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