Kornea nakline kadar gidebilir

30 Haziran 2020 Salı, 02:00

Deniz ve havuzlarda kontakt lensle yüzmek ciddi enfeksiyonlara neden olabilir. Suyun sayısız tehlikeli mikroplara ev sahipliği yaptığını belirten hekimler, “Kontakt lenslerle yüzmek göz enfeksiyonlarına, tahrişe ve korneal ülser (yara) gibi potansiyel olarak göz ve görmeyi tehdit edici durumlara neden olabilir. Görme problemi çok olan ve lens takmak zorunda olanlar tek kullanımlık lensleri su geçirmeyen yüzme gözlüğüyle beraber kullanmalı” uyarısında bulundu.

GÖZ KAYBI...

Su, içerisinde sayısız mikrop barındırabiliyor. En ciddi olanlardan birinin de kontakt lenslere yapışabilen ve korneanın enfekte ve iltihaplanmasına neden olabilecek Acanthamoeba organizması olduğunu vurgulayan göz hastalıkları uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Yüzme sırasında kontakt lense bulaşmasıyla ilişkilidir ve yeterince erken tedavi edilmezse görme kaybını gidermek için kornea nakli gerektirebilir. Kornea nakline rağmen başarılı olmak mümkün olmayabilir. Bu tür olgular bazen çok hızlı ilerleyebilir gözün tamamen alınmasıyla bile sonuçlanabilir” dedi.

TERCİHEN LENSSİZ

Eğer görme problemi çok değilse yani gözlük veya lens kullanmaksızın görme idare edilebilir durumdaysa tercihen lens kullanmadan havuz veya denize girmenin tavsiye edildiğini söyleyen Yılmaz, “Ancak çok yüksek numara gözlük veya kontakt lens kullanan kişilerin görmesi çok düşük olacağından bu durumda lens kullanma zorunluluğu ortaya çıkar. Bu durumda da muhakkak tek kullanımlık lensler su geçirmeyen yüzme gözlüğüyle beraber kullanılmalı” diye konuştu.

BATMA HİSSİ VARSA ÇIKARIN

Yüzerken gözlere su girmesinin, gözleri yağlayan doğal gözyaşlarını da yıkadığını ve kronik kuru gözler gibi mevcut göz koşullarını kötüleştirebileceğine dikkat çeken Yılmaz, “Lenslerle yüzme durumunda tek kullanımlık lensler en güvenli seçenek. Tek kullanımlık lens dahi kullanılsa herhangi bir zamanda gözde batma ve yanma meydana gelirse ilk yapılacak iş lensi derhal çıkarmak olmalı” uyarısında bulundu.