Korona sorularına ‘görevli’ bulanamadı

02 Ağustos 2020 Pazar, 06:00

Koca, ilk olarak CHP’li Kadim Durmaz’ın “Türk Silahlı Kuvvetleri’nde askerler için koronavirüse karşı alınan tedbirlere” ilişkin soru önergesine karşılık verdi. Koca, “Sağlık Bakanlığı’nın askeri birlik ve kurumlara yönelik kurduğu herhangi bir teşkilat ve önleyici anlamda aldığı bir tedbir var mıdır? Ne gibi önlemler alınmıştır? Kapattığınız TSK askeri sağlık sistemine yeniden dönmeyi düşünüyor musunuz” sorularına “Önergede yer alan hususlar bakanlığımız görev alanına girmemektedir” yanıtını verdi.

CHP’li Mahmut Tanal’ın “Sosyal uzaklaşma imkânı bulunmayan, genel hijyen koşullarını sağlamak açısından yeterli imkanları olmayan vatandaşlarımızın sağlığı açısından ne gibi tedbirler alınacaktır?

Sokakta yaşayan vatandaşlarımız açısından bakanlığınız tarafından koronavirüs salgı ile ilgili olarak önleyici yönde herhangi bir çalışma var mıdır” sorularına karşılık veren Koca, “Önergede yer alan hususlar bakanlığımızın görev alanına girmemektedir” dedi.

CHP’li Ayhan Barut, “Salgınla mücadelede kritik öneme sahip 112 Acil çağrı merkezlerinde fiziki koşulların iyileştirilmesi, izolasyon ve sosyal mesafe tedbirlerinin alınması için bir çalışma yapacak mısınız? Acil durum planı hazırladınız mı?” sorularına, Koca’dan “Görev alanımıza girmemektedir” yanıtını aldı.

Bakan Fahrettin Koca, CHP’li Servet Ünsal ve Murat Emir’in sağlık çalışanlarına ilişkin “Sağlık emekçilerinden testi pozitif çıkanlar için meslek hastalığı bildirim de bulunuldu mu?” sorusuna karşı yine aynı yanıtı kullandı.

MALZEME VE DOKTOR SAYISI DA ALAN DIŞI!

Koca’nın koronavirüs dışındaki konularda verilen soru önergelerine de aynı yanıtı vermesi dikkat çekti.

HDP’li Murat Sarısaç’ın “Van’da Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde doktor ve cihaz durumu nedir? Sağlık hizmetlerinde son sıralarda yer alan Van’da bu durumun değiştirilmesi için neden adım atılmamaktadır” soruları da bakanlığın “görev alanına” giremedi.