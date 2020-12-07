Korona tedbirleri tarikat mensuplarına uygulanmadı

07 Aralık 2020 Pazartesi, 21:35

Nakşibendi Erenköy Cemaati tarikatının mensubu Hikmet Tuzkaya, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 93 yaşındaki Tuzkaya’nın cenazesi öğle namazına müteakip Pendik Sahil Camii’nden kaldırıldı.

Cenazede, "cenaze namazlarının en fazla 30 kişiyle kılınacağı" kuralına uyulmadı. Cenaze namazı 30'dan fazla kişinin katılımı ile kılınırken namaz kılınan alana polis ekiplerinin izin vermemesi nedeniyle giremeyenler ise kurulan barikatların arkasına namaz kıldı.

Çok sayıda tarikat mensubunun katıldığı cenaze töreninde Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de yer aldı. Cenazeye, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker ise çelenk gönderdi.