Korona tedbirleri tarikat mensuplarına uygulanmadı
Nakşibendi Erenköy Cemaati tarikatının mensubu Hikmet Tuzkaya, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 93 yaşındaki Tuzkaya’nın cenazesinde Cumburbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu "cenaze namazlarının en fazla 30 kişiyle kılınacağı" kuralına uyulmadı. 30'dan çok daha fazla kişi cenaze namazı kılarken, kalabalık bir grup da barikatların arkasında namaza eşlik etti.
Nakşibendi Erenköy Cemaati tarikatının mensubu Hikmet Tuzkaya, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 93 yaşındaki Tuzkaya’nın cenazesi öğle namazına müteakip Pendik Sahil Camii’nden kaldırıldı.
Cenazede, "cenaze namazlarının en fazla 30 kişiyle kılınacağı" kuralına uyulmadı. Cenaze namazı 30'dan fazla kişinin katılımı ile kılınırken namaz kılınan alana polis ekiplerinin izin vermemesi nedeniyle giremeyenler ise kurulan barikatların arkasına namaz kıldı.
Çok sayıda tarikat mensubunun katıldığı cenaze töreninde Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de yer aldı. Cenazeye, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker ise çelenk gönderdi.
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