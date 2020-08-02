Korona yardımlarını değerlendiren Doç. Dr. Çelik: Aile başı aylık 222 lirayla nasıl geçinilir?

02 Ağustos 2020 Pazar, 13:24

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koronavirüs pandemisinde 4.5 ay boyunca “Sosyal Koruma Kalkanı” kapmasında toplamda 29 milyar 744 milyon 49 bin 274 lira kaynak kullanıldığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasındaki verileri değerlendiren Doç. Dr. Aziz Çelik 7,2 milyon aileye 4,5 ay boyunca toplam 7,2 milyar lira sosyal yardım yapıldığını belirterek, “7,2 milyon haneye 4,5 ay boyunca sağlanan toplam bin lira sosyal yardım, aylık 222 lira anlamına geliyor. Hane başına aylık ortalama 222 destek ile bir aile nasıl geçinir?” diye sordu. Çelik’in hesaplamasına göre bin liralık yardımdan kişi başına 74 lira düştü.

Çelik, 6 milyon işçi ve işsizse İŞKUR’dan toplamda 22,4 milyar liralık ödenek verildiğini kaydederek, “İşçi başına aylık kısa çalışma ödeneği 1023 lira olurken, nakdi ücret desteği (ücretsiz izin) 365 lira, kişi başına işsizlik ödeneği ise 897 lira olmuş. Kişi başına ortalama İŞKUR ödeneği 822 lira da kalmış” dedi.

Çelik pandemi sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı “Biz bize yeteriz Türkiyem” kampanyasının toplam yardımlar içerisinde sadece yüzde 4’lük bir paya sahip olduğunu vurgulayarak, İŞKUR üzerinden yapılan sosyal yardım ve ödeneklerin payının yüzde 76 ve diğer yardımların yüzde 20 olduğunu açıkladı.

Çelik bakanlığın verilerinden şu sonucu çıkardı: “Özetle, Covid-19 nedeniyle yapılan yardım ve ödeneklerin tamamı neredeyse bütçe dışı kaynaklardan (İŞKUR ve çeşitli yardımlardan) sağlandı. Yoksul aile başına sosyal yardım aylık 222 lira düzeyinde kalırken, işçi ve işsiz başına aylık ödenek 822 lira oldu.”