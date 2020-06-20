Koronavirüs aşı çalışmasında ikinci faza geçildi
Çin’de Tıbbi Biyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen potansiyel yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı için klinik çalışmalarda ikinci faza geçildiği belirtildi.
Çin'de koronavirüse karşı aşı çalışmaları devam ediyor. Çin Tıp Bilimleri Akademisi'ne bağlı Tıbbi Biyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen potansiyel yeni tip koronavirüs aşısı için birinci çalışmalarının tamamlandığı ve 2 ikinci faza geçildiği belirtildi. Aşının etkinliğinin ve güvenilirliğinin test edileceği ikinci aşama çalışmalarının Yunnan eyaletinde gerçekleştirileceği de kaydedildi.
Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'na göre, şuana kadar, 5 farklı potansiyel Covid-19 aşısı klinik araştırılmanın yapılması için onay aldı.
Dünya genelinde koronavirüs salgınında kayıtlara geçen vak'a sayısı 8 milyon 800 bin 798'e ulaşırken son verilere göre toplam 463 bin 450 kişi yaşamını yitirdi.
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