Koronavirüs aşısı: Oxford Üniversitesi'nin aşısı yüzde 70 koruma sağladı
İngiltere'de Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının Covid-19 hastalığına karşı yüzde 70 koruma sağladığı açıklandı.
Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının üçüncü aşama klinik testlerini ardından, yüzde 70 oranında etkili olduğu tespit edildi.
BBC Sağlık ve Bilim Muhabiri James Gallagher, bu açıklamanın hem başarı hem hayal kırıklığı olarak görülebileceğini aktardı.
Pfizer ve Moderna şirketleri daha önce, geliştirdikleri aşının koronavirüse karşı yüzde 95 oranında koruma sağladığını açıklamışlardı.
Ancak Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği aşının çok daha ucuz olduğu, daha kolay depolandığı ve dünya çapında dağıtımının daha kolay olacağı biliniyor.
Yine de denetleyici kurumlar tarafından onaylanması halinde, Oxford Üniversitesi'nin aşısı koronavirüs salgınıyla mücadelede önemli rol oynayacak.
İngiltere hükümeti daha önce 100 milyon doz aşı siparişi vermişti.
Bu miktarla 50 milyon kişiye açı yapılabilecek.
20 BİNDEN FAZLA GÖNÜLLÜ ÜZERİNDE DENENDİ
Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı İngiltere ve Brezilya'da 20 binden fazla gönüllü üzerinde denendi.
Gönüllülere "yüksek" dozda iki kez aşı yapıldığında korunma oranının yüzde 62 olduğu, bu oranın bir "yüksek" bir "düşük" doz olduğunda yüzde 90'a çıktığı tespit edildi.
Farkın nedeni bilinmiyor.
Güvenlik, etkinlik, yüksek standartlarda üretim gibi koşulları inceleyecek denetleyici kurumların aşıya önümüzdeki haftalarda onay vermesi bekleniyor.
İngiltere daha önce ülkede eşi görülmemiş bir aşı kampanyasına hazırlanıyor.
Kampanya kapsamında öncelikle sırasıyla bakımevlerindeki kişilere ve görevlilere, sağlık çalışanlarına ve 85 yaşın üstündeki kişilere aşı yapılacak.
Daha sonra insanların yaşlarına ve sağlık sorunlarına göre çeşitli kategorilere ayrılmaları ve sırasıyla aşılanmaları bekleniyor.
En Çok Okunan Haberler
- 'AKP ve MHP 6 ili daha kaybediyor'
- Erdoğan'dan kendisini alkışlamayanlara sitem
- Rasim Ozan Kütahyalı: Allah benim belamı versin
- İmamoğlu'ndan çarpıcı 'ölü sayısı' açıklaması
- Babacan'dan Erdoğan'a çağrı: Biraz yavaş
- Davutoğlu'nun 'Kürtçe' yanıtına MHP'den sert tepki
- Faik Öztrak'tan Berat Albayrak tepkisi
- Nedir bu yargıdaki ‘İstanbul Grubu?’
- Hiç kimsenin şahsi ifadeleri bizimle ilişkilendirilemez
- İYİ Partili Aydın’dan Bahçeli’ye ‘açılım’ eleştirisi
Video Haberler
- Koronavirüs tedbirleri AVM’de yurttaşa engel olamadı
- İmamoğlu'nun tek sözüyle büyük sevinç yaşadılar
- Ağıralioğlu canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü!
- Ambulans şoförünün darbedilme anları kamerada
- Levyeli saldırgan kamerada: Selektör yapınca sinirlendim
- Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
- Antalya'da turistlerin taciz iddiası ortalığı karıştırdı
- İzmir'de dehşet dolu anlar!
- İstanbul'da 'muhabbet' cezayla bitti
- Fatih Portakal'dan kıskandıracak paylaşım
En Çok Okunan Haberler
- 'AKP ve MHP 6 ili daha kaybediyor'
- Erdoğan'dan kendisini alkışlamayanlara sitem
- Rasim Ozan Kütahyalı: Allah benim belamı versin
- İmamoğlu'ndan çarpıcı 'ölü sayısı' açıklaması
- Babacan'dan Erdoğan'a çağrı: Biraz yavaş
- Davutoğlu'nun 'Kürtçe' yanıtına MHP'den sert tepki
- Faik Öztrak'tan Berat Albayrak tepkisi
- Nedir bu yargıdaki ‘İstanbul Grubu?’
- Hiç kimsenin şahsi ifadeleri bizimle ilişkilendirilemez
- İYİ Partili Aydın’dan Bahçeli’ye ‘açılım’ eleştirisi