Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sunulacağı açıklandı

16 Haziran 2020 Salı, 13:55

İngiliz ilaç üreticisi AstraZeneca'nın Üst Yöneticisi (CEO) Pascal Soriot şirketin potansiyel koronavirüs aşısının bir yıl boyunca koruma sağlayabileceğini açıkladı.

Soriot, Belçika'da yayın yapan Bel RTL'ye yaptığı açıklamada Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşının insanlar üzerinde denemelerine başlandığını söyledi. Soriot, şirket tarafından yapılan birinci aşama testlerin yakında sona ereceğini ve üçüncü aşama testlere başlandığını ifade etti.

Soriot, "Yaklaşık bir yıl koruyacağını düşünüyoruz" dedi. AstraZeneca Avrupa Birliği'ne 400 milyon doza kadar potansiyel aşı sağlamak için Fransa, Almanya, İtalya ve Hollanda ile anlaşmalar imzaladığını Cumartesi açıklamıştı. Şirket ayrıca İngiltere ve ABD ile de anlaşma yaptı.

Soriot, "Her şey yolunda giderse, Ağustos/Eylül aylarında klinik deneylerin sonuçlarını alacağız. Paralel olarak üretim yapıyoruz. Her şey yolunda giderse Ekim'den itibaren (aşıları) teslim etmeye hazır olacağız" dedi.