Koronavirüs: Beynimiz salgını nasıl algılıyor?

24 Haziran 2020 Çarşamba, 14:24





Dünyada koronavirüs vaka sayısı 9 milyonu geçti.

Uzmanlar, salgının hem fiziksel hem de ruhsal değişimler yaşamamıza yol açtığını söylüyor.

BBC'ye konuşan Beyin Bilimi Profesörü Susan Whitbourne, "Beyinlerimiz ve vücutlarımız bdevam eden ve daha önce yaşadıklarımıza benzemeyen gerginlik karşısında ne yapacağını bilmiyor" diyor ve ekliyor: