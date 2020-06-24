Koronavirüs: Beynimiz salgını nasıl algılıyor?
Dünyada koronavirüs vaka sayısı 9 milyonu geçti. Beyin Bilimi Profesörü Susan Whitbourne, fiziksel ve ruhsal olarak etkilendiğimiz pandemi döneminde beynimizin salgını nasıl algıladığını açıkladı.
Dünyada koronavirüs vaka sayısı 9 milyonu geçti.
Uzmanlar, salgının hem fiziksel hem de ruhsal değişimler yaşamamıza yol açtığını söylüyor.
BBC'ye konuşan Beyin Bilimi Profesörü Susan Whitbourne, "Beyinlerimiz ve vücutlarımız bdevam eden ve daha önce yaşadıklarımıza benzemeyen gerginlik karşısında ne yapacağını bilmiyor" diyor ve ekliyor:
"Bir yandan çok iyi adapte oluyoruz ve insanlar günlük hayatlarındaki pek çok zorluğa yaratıcı çözümler buluyor. Diğer yandan ise çok korkuyoruz."
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