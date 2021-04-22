Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 15.00'te Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

cumhuriyet.com.tr
22 Nisan 2021 Perşembe, 09:43
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
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Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu saat 15.00'te toplanacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında düzenlecek toplantı video konferans yöntemi ile gerçekleştirilecek.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.


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