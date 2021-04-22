Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 15.00'te Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu saat 15.00'te toplanacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında düzenlecek toplantı video konferans yöntemi ile gerçekleştirilecek.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
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