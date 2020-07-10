Koronavirüs Bolivya kabinesini vurdu: Yedi bakan ve devlet başkanı pozitif çıktı
Bolivya Devlet Başkanı Jeanine Anez, ekibindeki isimlerde corona virüsü çıkması üzerine yaptırdığı testlerde kendisinin de hastalığa yakalandığını öğrendi. Öte yandan, kabineden 7 bakanın da test sonuçları pozitif çıktı.
Bolivya Devlet Başkanı Jeanine Anez kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Durumunun iyi olduğunu ve karantinadan çalışmaya devam edeceğini söyleyen 53 yaşındaki Anez, “Bunu beraber atlatacağız” dedi.
Anez geçtiğimiz ay kan verme kampanyasına katılmıştı
Sözcü'de yer alan habere göre, ekibinden birkaç kişide koronavirüs çıkması üzerine teste girdiğini belirten Anez, “İyi ve güçlü hissediyorum. Bu sağlık krizini atlatmamızda bizimle birlikte çalışan tüm Bolivyalılara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
YEDİ BAKANDA ÇIKTI
Bolivya’da aralarında Sağlık Bakanı da olmak üzere yedi bakanın koronavirüse yakalandığı belirtiliyor. Worldometers’ın verilerine göre Bolivya’da 44 bin 113 vaka ve 1638 can kaybı kayıtlara geçti.
EYLÜL AYINDA SEÇİM VAR
Anez’in geçici devlet başkanı olarak görev yaptığı Bolivya’da 6 Eylül’de Başkanlık seçimleri yapılması bekleniyor. Mayıs ayında yapılması planlanan seçim salgın nedeniyle ertelenmişti.
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