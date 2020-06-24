Koronavirüs: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, mahkeme kararıyla maske takmazsa ceza ödeyecek

24 Haziran 2020 Çarşamba, 12:04

EPA Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro

Brezilya'da bir mahkeme, daha önce koronavirüsü "küçük bir grip" olarak niteleyen, karantina ve sosyal mesafe önlemlerine karşı düzenlenen gösterilere katılan aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yüz maskesi takması gerektiğine hükmetti.

Mahkeme, Bolsonaro'nun maske takmamaya devam etmemesi halinde her gün için 2000 real (yaklaşık 388 dolar) ceza ödemek zorunda kalacağı uyarısında bulundu.

Bolsonaro aleyhindeki dava bir avukat tarafından açılmıştı.

Sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek seçim toplantılarında taraftarlarıyla bir araya gelen, kucağında bebeklerle fotoğraf çektiren Bolsonaro, yasaklara meydan okumak için başkanlık sarayında 1300 kişiyi mangal partisine davet ettiğini açıklamış ancak tepkiler üzerine son anda bu kararından vazgeçmişti.

Başkent Brasilia'yı da kapsayan federal bölgede 30 Nisan'dan beri maskesiz dışarı çıkmak yasak.

'Kimse yasaların üzerinde değildir'

Yargıç Renato Ceolho Borelli, dün açıkladığı kararında, Bolsonaro'nun yasaların üstünde olmadığını, Anayasa'ya göre devlet başkanlarının halkın sağlığını koruma görevi olduğunu vurguladı.

Borelli, "Kişisel koruyucu donanım olmadan halkın arasına karışmak, insanların sağlıklarını riske atmak, en basit haliyle saygısızlıktır" dedi.

Yargıç kararın tüm kabine üyeleri için de bağlayıcı olduğunu söyledi.

Brezilya Başsavcılığı karara itiraz edeceğini açıkladı.

Geçen hafta bir dizi skandalın ardından istifa eden Eğitim Bakanı Abraham Weintraub da maskesiz dolaştığı için 2000 real cezaya çarptırılmıştı.