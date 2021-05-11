'Koronavirüs cezaevlerinde can alıyor'

11 Mayıs 2021 Salı, 14:54

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç, Balıkesir Kepsut başta olmak üzere birçok cezaevinden Covid-19 tedbirlerinin alınamadığına ilişkin şikâyetler aldıklarını belirtti.



CHP'li Kılıç, “Yerde yatan hükümlüler, koğuşlarda cirit atan fareler, yemeklerin yeterli olmaması, maske ve hijyen malzemelerine erişememe gibi birçok sorunla karşılaşıyorlar. Bu şartlar altında hükümlüler sosyal mesafe, temizlik ve hijyeni nasıl sağlayacak? Koronavirüsün yayılımını nasıl önleyecekler? Yaşanabilecek ölümlerin hesabını kim verecek? Bu haliyle cezaevleri koronavirüs yuvasından başka bir şey değil” diyerek test yapılmasını istedi.

Kılıç, Balıkesir Kepsut Cezaevi’nde bir koğuşta 12-13 kişinin Covid-19 semptomları gösterdiğini ancak cezaevi yönetimi tarafından “test yok” denilerek geçiştirildiğini öğrendiklerini belirtti. Bu durumun hemen hemen bütün koğuşlarda aynı olduğunu dile getiren CHP’li Av. Sevda Erdan Kılıç, hükümlülerin de diğer insanlar gibi yaşama ve sağlığa erişme hakkının olduğunu ve bu hakkı sağlamakla yükümlü olanın da devlet olduğunu dile getirdi. CHP İzmir Milletvekili Av. Kılıç, açıklamasında şunları belirtti: “Birkaç ay önce yine Balıkesir Kepsut Cezaevi’nden yollanan bir mektupta insanın kanını donduran ifadeler yer almaktaydı. Kış aylarında koğuşların kalabalık olmasından dolayı yerde yatan hükümlüler, koğuşlarda cirit atan fareler, yemeklerin yeterli olmaması, maske ve hijyen malzemelerine erişememe gibi birçok sorunla karşılaşıyorlar. Bu şartlar altında hükümlüler sosyal mesafe, temizlik ve hijyeni nasıl sağlayacak? Korona virüsün yayılmasını nasıl önleyecekler? Yaşanabilecek ölümlerin hesabını kim verecek? Bu haliyle cezaevleri korona virüs yuvasından başka bir şey değil.”