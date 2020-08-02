Koronavirüs döneminde 32 bin 232 kişi daha milyoner oldu

02 Ağustos 2020 Pazar, 06:00

Korona günlerinde dar gelirlinin ayakta kalması daha da zor hale gelirken, hesabında 1 milyon TL ve üzeri mevduat olan milyonerler ise son bir yılda servetlerini 453 milyar 17 milyon TL yükselterek 1 trilyon 667 milyar liraya çıkardı. Milyoner sayısı ise son bir yılda yüzde 33 artışla 268 bin 602 kişiye çıktı.

Türkiye'de koronavirüs salgınının yaşandığı dört aylık dönemde bile milyoner sayısı zirve yaptı. Şubat 2020'de hesabında 1 milyon TL ve üzeri para olanların sayısı 236 bin 370 iken koronavirüsle geçen mart ve nisan, mayıs ve haziran aylarında 32 bin 232 kişi arttı. Dört aylık sürede milyonerler servetlerine 210 milyar 874 milyon TL kattı.

Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi'ne (BİSAM) göre, 2003 Haziran'da 4 kişilik bir aile, günlük minimum 14.9 liraya sağlıklı beslenebilirken, 2020 Haziran ayında ancak 78.89 liraya sağlıklı beslenebilmekte. Buna göre 17 yıl zaman zarfında açlık sınırı 5.3 kat arttı. Haziran ayında açlık sınırının 2 bin 367 lira, yoksulluk sınırının ise 8 bin 186 liraya çıktığı Türkiye'de yaklaşık 10 milyon çalışan aylık 2 bin 324 TL asgari ücretle geçimini sağlamak zorunda. Son verilere göre haziranda 2.3 milyon işçi kısa çalışma ödeneği aldı. Nisan-haziran döneminde 1 milyon 705 bin 147 işçi de ücretsiz izne çıkarıldı. Bu işçiler ayda 1168 liraya geçinmeye çalışıyor. Türkiye'deki toplam 16 milyon 831 bin 210 kişi ise, aldığı sosyal yardımlarla ayakta durabiliyor. Buna karşın ülkenin milyoner sayısı da servetleri de hızla artıyor.

SAYI 268 BİN 602'YE ÇIKTI

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, 2020 Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 67 bin 435 kişilik artışla 268 bin 602 kişiye yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, yurt içinde ve yurtdışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı 2020 Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33 arttı.

Söz konusu milyonerlerin toplam mevduatı son bir yılda 453 milyar TL yükselerek 1 trilyon 667 milyar liraya çıktı.

Milyoner başına düşen ortalama mevduat tutarı, 2020 Haziran döneminde 6 milyon 207 bin lira seviyesinde gerçekleşti.

AĞIRLIK DÖVİZDE

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı 2020 Haziran'da bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 61 bin 164 kişilik artışla 241 bin 12 kişiye fırladı. Aynı dönemde yurt içinde yerleşik milyonerlerin toplam mevduatları da 1 trilyon 120 milyar liradan 1 trilyon 567 milyar liraya çıktı.

2020 Haziran ayı itibarıyla yurt içinde yerleşik milyonerlerin mevduatlarının 708 milyar 925 milyon lirası yerel para cinsi, 817 milyar 224 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 34 milyar 842 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu.

BDDK verilerine göre, yurtdışında yerleşik mudi sayısı 2020 Haziran sonu itibarıyla 27 bin 590'a yükseldi. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı 2019 Haziran sonuna göre 6 bin 271 kişi artarken, bu kişilerin hesaplarındaki para miktarı 11 milyar 911 milyon TL artışla 106 milyar 432 milyon liraya yükseldi.

Yurtdışında yerleşik mudilerin bankalardaki mevduatlarının 17 milyar 229 milyon lirası yerel para, 88 milyar 283 milyon lirası yabancı para ve 921 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu.