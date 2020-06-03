Koronavirüs döneminin favori sosyal yiyeceği ay çekirdeği oldu

03 Haziran 2020 Çarşamba, 16:40

Ambalajlı kuruyemiş sektörünün önde gelen şirketlerinden Peyman’ın Üst Yöneticisi (CEO) Kaan Baral’ın açıklamalarına göre, bir hane yıl içerisinde ortalama 15 kez kuruyemiş alışverişi yaparken, her alışverişinde yaklaşık 680 gr kuruyemiş alıyor. Koronavirüs döneminde evde kalmanın da kuruyemiş ve kuru meyve satışlarını artırdığını belirten Kaan Baral, talebin daha da artacağına işaret etti.

KURUYEMİŞ SEKTÖRÜ 2019’DA YÜZDE 20 BÜYÜDÜ

Kuruyemiş sektörünün 2019 yılını, 2018 yılı cirosuna oranla yüzde 19 büyüme ile yaklaşık 5.7 milyar TL ile kapattığını anlatan Kaan Baral, “INC’nin (International Nut and Dried Fruit Council) 2018 raporuna göre ülkemiz, dünya kuruyemiş pazarından aldığı yüzde 10 pay ile ABD’den sonra ikinci sırada geliyor. Bugün hala kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirde dünyanın önde gelen üreticilerinden biriyiz" diye konuştu.

FAVORİ SOSYAL YİYECEĞİMİZ AY ÇEKİRDEĞİ

Karantina sürecinde markalı ürüne olan yönelimin arttığını ifare eden Baral şu “İnsanlar açıkta satılan ürünlerin yerine, ambalajlı gıdaya yöneldi. Evlerde favori sosyal yiyeceğimiz yine ay çekirdeği oldu” dedi.