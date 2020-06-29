Koronavirüs gölgesinde yapılan YKS’de birçok sağlık ihlali yaşandı

29 Haziran 2020 Pazartesi, 06:00

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “YKS sürecinde yaşanılan tüm sorunlardan siyasi iktidar, ilgili bakanlıklar ve ÖSYM sorumludur. YKS ve LGS sonrası oluşan tablo, salgında sınav yapılmaması, standartlaştırılmış, merkezi sınavların güvenilir olmaması, eşitsizliğine ilişkin eleştirilerimizin, eğitim sistemindeki eşitsizliğin uzaktan eğitimde sınavlara hazırlanan öğrenciler açısından daha da derinleştiği uyarılarımızın haklılığının kanıtıdır. YKS’de yaşanan tüm olumsuzluklara ilişkin sorumlular hakkında hukuki haklarımızı kullanacağız” dedi.

Aydoğan, iki günlük YKS maratonunda yaşananları şöyle sıraladı:

- İstanbul’da Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde sınavdan bir gün önce gece saatlerinde Covid-19 tanısı konulan ve karantinada olan öğrenciler için yeni sınıf oluşturuldu. Görevliler telefonla aranılarak son anda bilgilendirildi. Buna rağmen görevli sayısı tanımlanamadı. Covid-19 tanısı konulan öğrenciler ile diğer öğrenciler birlikte aynı binada sınava alındı. Sağlık görevlisi bulundurulmadı, ateş ölçümü yapılmadı. Sınav görevlileri binaya gelene kadar durum ile ilgili bilgilendirilmedi. Covid-19 tanısı konulan öğrencilerin olduğu sınıflarda sınav görevlileri için maske dışında koruyucu malzeme sağlanmadı. Kırtasiye malzemeleri geç geldiği için Covid-19 tanısı konulan ve karantinada olan öğrencilerin sınavı 40 dakika geç başlatıldı.

- İzmir Buca Özel Tırnaklı Fen Lisesi’nde Covid-19 tanısı konulan öğrenciler, özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler ve diğer öğrenciler birlikte aynı binada sınava alındı. Sağlık görevlisi bulundurulmadı, ateş ölçümü yapılmadı. Okulda sınav görevlileri için yeterli koruyucu malzeme sağlanmadan sınav yapıldı.

- Çorum Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu’nda Covid-19 tanısı konulan öğrenciler ile kronik rahatsızlığı olan öğrenciler aynı binada sınava alındı. Öğrenciler ve sınav görevlileri için sağlık görevlisi bulundurulmadı, gerekli sağlık önlemleri alınmadı.

- İstanbul Küçükçekmece Eşref Bitlis Anadolu Lisesi’nde ÖSYM bina sorumlusunun gerekli hazırlıkları tamamlamaması ve yaşanılan eksiklikler nedeniyle sınav 30 dakika geç bitirildi.

- Adana’da Covid-19 tanısı konulan öğrencilerin olduğu okulda görevliler önceden bilgilendirilmedi, yeterli sağlık önlemleri alınmadı.

- Batman’da sınav sırasında B.Y. isimli bir öğrenci sınav sorularının fotoğrafını çekerek kopya girişiminde bulundu.

2.5 MİLYON ÖĞRENCİ İKİ GÜN TER DÖKTÜ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci gününde Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) yapıldı. Adaylar, AYT’de 180 dakikada 160 soruyu, YDT’de de 120 dakikada 80 soruyu yanıtlamaya çalıştı. Sınavların yapıldığı binalara sosyal mesafe kuralına uygun olarak alınan adaylara, dezenfektan ve maske verildi. İ steyen adaylar, sınav salonlarına geçilip sıralara oturulduktan sonra sınav sürecinde maskelerini çıkardı. Sınava giren çocuklarını bekleyen aileler, bir önceki gün olduğu gibi pek çok yerde sosyal mesafe kuralına uymadı, kimi velilerin maske de takmadıkları gözlendi. YKS sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak.

EĞİTİM İŞ SENDİKASI BAŞKANI: KONTROL VE ÖNLEM YETERSİZ

Eğitim İş Sendikası Başkanı Orhan Yıldırım da Türkiye’nin pek çok yerinde kontrolsüz ve tedbirsiz sınav süreçlerinin yaşandığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Belli ki MEB ve YÖK yetkilileri her ne olursa olsun bu salgın sürecinde aldıkları yanlış kararın bulaş riskinin olası yüksek rakamlarının kamuoyuna yansımaması için büyük çaba göstermektedirler. Ancak ne kadar gizlenirse gizlensin, ortaya çıkan ve sosyal mesafenin dikkate alınmadığı büyük kalabalık birikimleri ile kimseye söylenmeden Covid-19 hastaları ile beraberce sınav salonunda uzun süre bulunan kişilerin, Sağlık Bakanlığı’nın her gün arttığı açıklanan hasta sayısına etkisinin olduğu bellidir. Çocuklarımızı salgının bu yoğun ortamında, klimaların çalıştırılmadığı sauna benzeri ortamların oluştuğu sıcak merkezlerinde üstelik yetersiz malzeme ve tedbir altında milyonlarca çocuğumuzu sınava sokmak ciddi hayati risk taşımaktadır. Turizm ekonomisini kurtarmak adına milyonları riske atmanın bir cevabı olamaz."