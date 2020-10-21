Koronavirüs HaberTürk grubuna sıçradı: 5 kişi karantinada!

21 Ekim 2020 Çarşamba, 17:40

Aynı binada bulunan Habertürk'te ise teknik kadro ağırlıklı olmak üzere 5 kişinin testleri de pozitif çıktı.

Bu durum üzerine yönetim aldığı korona tedbirleri çerçevesinde 'evden çalışma' yöntemine geçiş yaptı.

Show Haber Merkezi'nde sadece bir montajcının, Habertürk'te ise bir ismin 'görev dağılımı' yapmak üzere Ankara Büro'da kalmasına, diğer çalışanların ise görevlerine evden gelip gitmelerine karar verildi.

Kaynak: Medyaradar