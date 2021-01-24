Koronavirüs hastası hırsız soygundan sonra yaşamını yitirdi
Başakşehir ve Beykoz’da, koronavirüs hastası olmasına rağmen hırsızlık yapan şüphelilerden biri olaydan sonra hayatını kaybetti. Diğer 3 şüpheli ise yakalandı.
17 Temmuz 2020 tarihinde Başakşehir ve Beykoz'da üç ayrı evin soyulması üzerine, polis ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kameralarından yola çıkan ekipler, ilk önce şüphelilerin eşkalini sonrasında kimliklerini tespit etti. 18 Ocak’ta ikamet ettikleri adreste kıskıvrak yakalanan Kemal K.(24)'nın 47, Emre D.(22)'nin 8, Ahmet M.(22)'nin ise 5 suç kaydı olduğu öğrenildi.
İddiaya göre şüphelilerden İsmail Ç.(25) koronavirüse yakalandı. İsmail Ç., polis ekiplerinin onu yakalamak için çalışma başlattığı sırada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
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