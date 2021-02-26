Salgın hayvanat bahçesine sıçradı: İnsanlardakine benzer semptomlar gösteriyorlar
Koronavirüs kısıtlamaları sebebiyle kapatılan Çekya’daki Prag Hayvanat Bahçesi’nde bir goril ve iki aslanın koronavirüs testi pozitif çıktı. COVID-19’a yakalanan hayvanlarda insanlara benzer semptomlar görüldüğü belirtildi.
Prag Hayvanat Bahçesi yöneticisi Miroslav Bobek basına demecinde, “Aslan Jamvan ve Suchi ile goril Richard’ın bugün koronavirüs testleri pozitif çıktı. Şu an hastalık hafif bir şekilde seyrediyor. Aslanlarda soğuk algınlığı belirtileri gözlemlenirken goril Richard’ın iştahını kaybettiği ve kendini bitkin hissettiği görülüyor” ifadelerine yer verdi.
Bobek, virüsün hayvanlara büyük olasılıkla çalışanlar tarafından bulaştığını ve diğer hayvanlara da test yapılacağını söylüyor. Prag Hayvanat Bahçesi’nin koronavirüs vakaları görülen diğer hayvanat bahçeleriyle de iletişim halinde olduğu belirtildi.
SEKİZ GORİL HASTALANMIŞTI
Geçtiğimiz Ocak ayında ABD’deki San Diego Hayvanat Bahçesi ve Safari Parkı’nda bulunan gorillerin sekizinin koronavirüs sebebiyle hastalandığı açıklanmıştı.
Çekya’daki koronavirüs vakalarının tekrardan artış gösterdiği ve kişi başına görülen vaka sayıları baz alındığında dünyadaki günlük vaka sayısı yüksek olan ülkelerin üzerinde yer almaya başladığı bildirildi.
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