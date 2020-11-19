Koronavirüs huzurevi kapattırdı

19 Kasım 2020 Perşembe, 22:24

Atıl Üzelgün Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde görev yapan çalışanlar ve huzurevi sakinlerinden oluşan toplam 70 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Huzurevinde kalan yaşlıların tamamına yakının testleri pozitif çıkması üzerine önlem olarak henüz resmi açılışı yapılmayan Mimar Sinan Mahallesinde bulunan huzurevi kullanıma açıldı. Resmi rakamlara göre 33’ü normal bakım, 33’ü özel bakım olmak üzere 66 kişilik kapasiteye sahip olan Atıl Üzelgün Huzurevinde görevli bazı personellerde de koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi.