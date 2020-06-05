Koronavirüs ilacında yeni gelişme: Üretime başlandı
Dünyaya son dakika olarak duyurdular! İlaç şirketi AstraZeneca, koronavirüs aşısı için üretime başlandığını duyurdu. Şirket Oxford Üniversitesi'nde bilim insanlarıyla ortak çalışma yapıyordu.
Koronavirüsde vaka sayısı 6.7 milyonu geçerken ilaç şirketi AstraZeneca’dan yeni bir açıklama geldi. AstraZeneca, Oxford Üniversitesi’nden bilim insanlarıyla geliştirilen koronavirüs aşısının üretimine başlandığını duyurdu.
Henüz aşının tamamen başarılı olduğunun kanıtlanmamasına rağmen geliştirme sürecinin devam ettiğini duyuran şirketin CEO’su Pascal Soriot, BBC’ye açıklamalarda bulunarak, “Eğer şu an dozları üretmeye başlamazsak aşının etkili olduğu ortaya çıktıktan sonra gelecek talebe karşılık veremeyiz” dedi.
‘RİSK ALIYORUZ’
AstraZeneca, aşı üretim kapasitelerinin 2 milyar doza kadar çıkabileceğini resmi olarak duyurdu. BBC’deki Today isimli programda konuşan Soriot, “Olabildiğinde hızlı olmak istiyoruz. Elbette bu kararın riskleri de vardır fakat bunlar finansal risklerdir. Bu finansal risk aşının işe yaramaması durumunda olur. Öyle bir durumda bütün materyaller aşılar ve üretilen her şey çöpe gider” dedi.
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