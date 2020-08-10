Koronavirüs: İtalya'da Covid-19 yardımından faydalanan 5 milletvekiline istifa çağrıları

10 Ağustos 2020 Pazartesi, 12:41

EPA

İtalya'da hükümetin, Covid-19 tedbirlerinden zarar gören vatandaşlara destek amacıyla verdiği 600 ve 1000 euro'luk yardımlardan beş milletvekilinin de faydalandığı ortaya çıktı.

La Repubblica gazetesinin ortaya çıkardığı skandala karışan milletvekillerinin isimleri, gizlilik kanunları gereği açıklanmadı. Ancak beş milletvekilinin üçünün muhalefetteki Lig (Lega) Partisi'nden, diğer ikisinin de iktidardaki 5 Yıldız Hareketi ve Yaşayan İtalya (Italia Viva) partilerinden olduğu belirtildi.

La Repubblica'nın sosyal sigorta kurumundan kaynaklara dayandırdığı haberi üzerine, bu milletvekillerine istifa çağrıları gelmeye başladı.

Milletvekillerinin yanı sıra, 2 bin kadar yerel yönetim yetkilisinin de Covid-19 yardımlarından faydalandığı iddia edildi.

İtalya'da Covid-19 salgınını kontrol altına almak amacıyla uygulanan kapama tedbirlerinin ekonomiyi durma noktasına getirmesi nedeniyle hükümet, Mart ayından itibaren çalışanlara ekonomik destek paketleri hazırlamıştı. Milletvekillerinin, serbest çalışanlar için hazırlanan yardım paketlerinden faydalandığı belirtiliyor. Bu pakette, Mart ve Nisan aylarında 600 euro, Mayıs'ta ise 1000 euro'luk mali destek yer alıyordu.

'Belli ki 13 bin euro maaş yetmiyordu!'

Koalisyon hükümetinde yer alan 5 Yıldız Hareketi'nden Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, "kurnazlık yapan zavallılar" diye nitelediği bu milletvekillerini ortaya çıkarak istifa etmeye çağırdı.

5 Yıldız'ın eski siyasi lideri de olan Luigi Di Maio, "Belli ki yaklaşık 13 bin euro'luk aylık maaşları, faydalandıkları tüm ek hak ve ayrıcalıklar onlara yetmiyordu! Utanç verici. Gerçek bir ahlaksızlık" diye tepki gösterdi. Di Maio, "Bedenlerinde bir utanç kırıntısı kaldıysa İtalyanlardan özür dilesinler, parayı iade etsinler ve istifa etsinler" dedi.

Koalisyon ortağı Demokratik Parti'nin Genel Sekreteri Nicola Zingaretti de milletvekillerinin Covid-19 yardımı almasını "utanç verici" sözleriyle kınadı.

Muhalefetteki Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini ise hem bu yardıma başvuran milletvekillerini, hem de hazırladığı kararnamenin buna izin verdiği gerekçesiyle hükümeti ve sosyal sigorta kurumunu (INPS) eleştirdi. Salvini "Herhangi bir başka ülkede bunların hepsi istifa ederdi" dedi.

Reuters

Paketin acilen devreye girmesi gerekiyordu

5 Yıldız Hareketi'nden Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico ise Covid-19 yardım paketinin, durumun aciliyeti nedeniyle hemen devreye girebilmesi için esnek tutulduğunu vurguladı.

Roberto Fico, "Paketin ivedilikle uygulanabilir olması amaçlanıyordu, bu yüzden kapsamı geniş tutulmuştu. Burada sorumluluğun, bireysel ve siyasi etikten kaynaklanması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Fico, "Bu gibi durumlarda bireylerin hataları tüm kurumları yaralar. Bu yüzden hepimiz güçlü biçimde tepki vermeliyiz" diye konuştu.

La Repubblica'nın dün ortaya çıkardığı skandal, bugünkü ulusal gazetelerin birçoğunda manşetlerde yer aldı. Il Giornale gazetesi "İkramiye skandalı. Dilenci milletvekilleri", Il Tempo "Kovun onları" manşetiyle çıktı.



