Koronavirüs konusunda yaptığı yanlış değerlendirmelerle tanınan Oytun Erbaş, kendini savundu: Türk geni demedim
Koronavirüs konusunda yaptığı yanlış değerlendirmelerle tanınan Doç. Dr. Oytun Erbaş, kendini savundu. Erbaş, “Türk geni demedim, Türkiye'de dedim” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin koronavirüsle tanıştığı ilk süreçte, virüs konusunda yaptığı ve sonradan yanlışlanan değerlendirmeleri nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Fizyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, sözlerinin doğru anlaşılmadığını iddia ederek kendini savundu.
CNN Türk'te yayınlanan Sorgu Sual programına konuk olan Erbaş, “Koronavirüs Türkiye'de genlerden dolayı salgın yapmaz. Türk geni demedim, Türkiye'de dedim. Bakabilirsiniz. Medya onu öyle yansıttı” ifadelerini kullandı.
NE DEMİŞTİ?
Fizyoloji uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, koronavirüs sürecinin başında Türkiye ile ilgili şu yorumlarda bulunmuştu:
“Virüsün Türkiye’ye gelmesi durumunda hızlı bir yayılım beklemiyorum. Burada gen farkı çok önemli. İki tane makale var bununla ilgili. İnsanların genetik özellikleri farklı olduğu için Asyalıları, beyaz ırkı ve siyah ırkı farklı etkilediği çok net olarak biliniyor. Türkler Asya ırkı ama bize biraz da Akdeniz'den de gen gelmiş. Biz biraz Macaristan, Rumen grubundan da gen almışız. Daha karışık bir gen grubuyuz. Ben Türkiye'nin çok az etkileneceğini düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.
MASKE İDDİASI DA YANLIŞ ÇIKTI
Öte yandan maske takmanın da hastalığı engellemeyeceğini, hatta nemden dolayı daha fazla yakalanma riskine sahip olunacağını öne süren Doç. Dr. Erbaş, “Bağışıklık sorunu olanlar eğer vak'a çıkarsa evden çıkmasınlar. El yıkaması çok önemli. Ben eskiden ellerimi 3-4 defa yıkarken şu anda 5-6'ya çıkardım. Yanımda kolonya alışkanlığı kazandım. Maske takmaya gerek yok. Çünkü maske nemle ıslanıyor. Virüs üstünde daha çok birikir. Maske bırakın önlemeyi hasta olmayı bile kolaylaştırabilir” şeklinde konuşmuştu.
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