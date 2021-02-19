Koronavirüs NBA All-Star'ı vurdu; etkinlik 1 güne indi

19 Şubat 2021 Cuma, 09:15

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star organizasyonu, bu yıl tarihte ilk kez tek günde gerçekleştirilecek.

Organizasyondan yapılan açıklamada, geleneksel olarak 3 gün süren NBA All-Star'ın tarihte ilk defa tek günde tamamlanacağı resmen duyuruldu.

Yetenek, smaç ve üç sayı yarışmaları ile 70. NBA All-Star maçına sahne olacak organizasyonun, 7 Mart'ta ABD'nin Atlanta şehrindeki State Farm Arena'nın ev sahipliğinde düzenleneceği ifade edildi.



