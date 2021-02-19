Koronavirüs NBA All-Star'ı vurdu; etkinlik 1 güne indi

Günlerce süren NBA All-Star organizasyonu tarihte ilk kez tek günde düzenlenecek.

AA
19 Şubat 2021 Cuma, 09:15
Koronavirüs NBA All-Star'ı vurdu; etkinlik 1 güne indi
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star organizasyonu, bu yıl tarihte ilk kez tek günde gerçekleştirilecek.

Organizasyondan yapılan açıklamada, geleneksel olarak 3 gün süren NBA All-Star'ın tarihte ilk defa tek günde tamamlanacağı resmen duyuruldu.

Yetenek, smaç ve üç sayı yarışmaları ile 70. NBA All-Star maçına sahne olacak organizasyonun, 7 Mart'ta ABD'nin Atlanta şehrindeki State Farm Arena'nın ev sahipliğinde düzenleneceği ifade edildi.



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