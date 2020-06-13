Koronavirüs nedeniyle ara verilmişti: Suriye’den Türkiye'ye hububat ithalatına yeniden başlandı
Suriye'nin Tel Abyad bölgesinden Türkiye'ye hububat ithal edilmeye devam ediyor.
Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı düzenlediği, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Suriye’nin Tel Abyad kentinden alınan hububat, kamyonlarla Akçakale Gümrük Kapısından çıkış yaparak Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) ait depolara boşaltılıyor.
Yaklaşık 2 aydır Suriye'nin Telabayad ilçesinden Türkiye tarafına arpa getirdiklerini dile getiren kamyon sürücüsü Salih Gündoğu, "Biz iki aydır Tel Abyad’dan arpa çekiyoruz. Suriye’den alıp Şanlıurfa’da yükümüzü boşaltıyoruz. Koronavirüs nedeniyle kısa bir süre ara vermiştik ama şimdi tekrara nakliyeye başladık. Sağ olsun devletimiz giriş ve çıkışlarda önlem alıyor. Önlem alındığı için virüs yönünden sıkıntı yok" diye konuştu.
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