Koronavirüs nedeniyle Dr. Turgut Erkutlu yaşamını yitirdi
İç hastalıkları uzmanı Dr. Turgut Erkutlu, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Mersin Şehir Hastanesi'nde görev yapan ve yaklaşık iki haftadır yoğun bakımda tedavi gören iç hastalıkları uzmanı Dr. Turgut Erkutlu koronavirüse yenik düştü.
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Türk Tabipler Birliği (TTB) sosyal medya üzerinden bugün yaptığı açıklamada, Prof. Dr. Refik Çaylan’ın da koronavirüs nedeniyle vefat ettiğini duyurmuştu.
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