Koronavirüs nedeniyle Dr. Turgut Erkutlu yaşamını yitirdi

İç hastalıkları uzmanı Dr. Turgut Erkutlu, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
26 Ağustos 2020 Çarşamba, 23:35
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Mersin Şehir Hastanesi'nde görev yapan ve yaklaşık iki haftadır yoğun bakımda tedavi gören iç hastalıkları uzmanı Dr. Turgut Erkutlu koronavirüse yenik düştü.  

1 GÜNDE 2 DOKTOR

Türk Tabipler Birliği (TTB) sosyal medya üzerinden bugün yaptığı açıklamada, Prof. Dr. Refik Çaylan’ın da koronavirüs nedeniyle vefat ettiğini duyurmuştu. 


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