Koronavirüs nedeniyle Dr. Turgut Erkutlu yaşamını yitirdi

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 23:35

Mersin Şehir Hastanesi'nde görev yapan ve yaklaşık iki haftadır yoğun bakımda tedavi gören iç hastalıkları uzmanı Dr. Turgut Erkutlu koronavirüse yenik düştü.

1 GÜNDE 2 DOKTOR

Türk Tabipler Birliği (TTB) sosyal medya üzerinden bugün yaptığı açıklamada, Prof. Dr. Refik Çaylan’ın da koronavirüs nedeniyle vefat ettiğini duyurmuştu.