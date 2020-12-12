Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Dr. Uğur Ertuğrul'un eşine bağlanan maaş kesildi!
Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’nde 10 yılı aşkın süredir doktor olan ve koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Uğur Ertuğrul'un eşi Muhteber Ertuğrul'a verilen dul maaşı kesildi. Ertuğrul başvurduğu hiçbir kurumdan cevap alamadı.
22 Mayıs tarihinde görev yaptığı Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Dr. Uğur Ertuğrul'un eşi Muhteber Ertuğrul'a verilen dul maaşı kesildi. Aldığı dul maaşından yapılan kesintiyi sosyal medya hesabından duyuran Muhteber Ertuğrul, "Bu doktor 58 yaşında penceresiz odada 24 saat koronavirüs nöbeti tutarken hastalandı. Bu resim birbirimize veda ettiğimiz günün resmi. Ha o gözündeki yaşlar mı, çaresizliğin yaşları. Bir ay 2 çocuğumla durumu kötü her an kaybedebiliriz diye bekledik biz. Bizi bugün yeniden öldürdünüz" dedi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Muhteber Ertuğrul, "Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden doktor eşimden bağlanan dul yetim maaşımızda 2000 tl kesinti yapıldı. 170 hattından defalarca talep açtırdım. Açıklayıcı bir yanıt alamadım. Devlet büyüklerine ulaşıp anlatmamı söylediler" ifadelerini kullandı.
"GERİ ÖDEME İSTİYORLAR"
Eşinden aldığı dul maaşından yapılan sebebini açıklayan Muhteber Ertuğrul, "Kızımın sigortalı çalışması sebebiyle 3900 tl geri ödeme yapacağımıza dair bir yazı geldi.170'i aradım eşimin emekli sandığından emekli olduğunu kızım sigortalı olduğu için kesinti yapılmaması gerektiği söylendi. Defaen talep açtırdım" dedi.
Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden doktor eşimden bağlanan dul yetim maaşımızda 2000 tl kesinti yapıldı170 hattından defalarca talep açtırdım Açıklayıcı bir yanıt alamadım.Devlet büyüklerine ulaşıp anlatmamı bile söylediler.@drfahrettinkoca @ailevecalisma #@tcbestepe— muhteber ertuğrul (@MUHTEBERERTURUL) December 11, 2020
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