Koronavirüs öksürüğü nasıl anlaşılır?

03 Aralık 2020 Perşembe, 18:04

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Düger, koronavirüs enfeksiyonuna bağlı öksürük ile diğer üst solunum yolu kaynaklı öksürük arasındaki farklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Koronavirüs öksürüğünün diğer üst solunum yolu öksürüklerinden nasıl ayırt edildiğini aktaran Düger, üst solunum yollarından kaynaklı öksürüğün kuru ve balgamsız başlaması, beraberinde boğaz ağrısının ve zaman zaman da burun akıntısının eşlik etmesi halinde akla ilk olarak koronavirüs enfeksiyonunun gelmesi gerektiğini vurguladı.

Koronavirüs enfeksiyonunun, toplumun çoğunluğunda asemptomatik ya da hafif semptomlarla geçtiğini anımsatan Düger, şunları söyledi:

"Bunun için özellikle genç nüfusta çok kaygılanmamak gerekir. Kaygı düzeyini artıran şey ise bu öksürüğün ateşle beraber seyretmesi ve kendisini birkaç gün ile sınırlamadan ilerlemesi durumudur. Hastanın genel durumumu bozuyor, göğüs ağrısı ve nefes darlığı eşlik ediyor ya da sonradan eklendiyse hasta vakit kaybetmeden doktora başvurmalıdır."

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Soğuk hava ya da konuşmayla beraber yeme, su içme, sırt üstü yatma, gece-gündüz farkı gösterip göstermediğinin de önemli olduğunu belirten Düger, "Öksürükle birlikte balgam, kan tükürme, göğüs ağrısı, nefes darlığı, ses kısıklığı, kusma, baş dönmesi olması farklı hastalıklara işaret edebilir. Örneğin, sabah yataktan kalkmayla birlikte başlayan öksürük, sigara, kronik akciğer hastalığı, sinüzit, soğuk alerjisi, bronşektazi ve tüberküloza bağlı olabilir" ifadelerini kullandı.