Koronavirüs patladı, günlük teste geçildi
NBA yönetimi takımlarda artan koronavirüs vakaları sebebiyle test protokolüne yeni bir ekleme yaptı.
Lig yönetiminden takımlara gönderilen bilgilendirmede NBA’de takımların maç gününde de teste gireceği açıklandı.
NBA yönetimi takımlarda artan koronavirüs vakaları sebebiyle test protokolüne yeni bir ekleme yaptı. ESPN’de yer alan haberde, takımların maç sabahı hızlı sonuç veren koronavirüs testlerine girerek maçtan önce sonuç alacağı belirtildi. Oyunculara ek olarak teknik ekip personelinin ve maçta görev alan hakemlerin de maç sabahı teste gireceği ifade edildi.
ESKİ PROTOKOL DE DEVAM EDECEK
NBA’de takımların ve hakemlerin maça çıkabilmek için maç gününden önce yapılan testlere girmeye devam edeceği ve buna ek olarak hızlı testlerinde uygulanacağı ifade edildi. Lig yönetimi, oyuncuların kaldığı otellere misafir kabul etmesini engellemiş ve takım toplantılarının sürelerini azaltmıştı.
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