Koronavirüs: Profesyonel sporcular nasıl formda kalıyor?
Dünyanın dört bir yanında sokağa çıkmaları kısıtlanan, antrenman yapmaları yasaklanan profesyonel ve olimpik sporcular evlerinde sıkı bir çalışma programı uygulayarak formlarını korumaya çalışıyor.
Dünyanın dört bir yanında sokağa çıkmaları kısıtlanan, antrenman yapmaları yasaklanan profesyonel ve olimpik sporcular evlerinde sıkı bir çalışma programı uygulayarak formlarını korumaya çalışıyor.
Mayıs ayında çeşitli ülkelerden foto muhabirlerin çektiği fotoğrafları derledik.
Tüm fotoğraflar telif haklarıyla korunmaktadır.
Video Haberler
- Nişanı atan çiftin aileleri sopalı bıçaklı kavga etti
- Yaşlı adamın gasp edildiği anlar kameralara yansıdı
- Kilise haçını söken şüphelinin suç kaydı kabarık çıktı
- Hamile kadını arabadan indiren taksici hakkında karar
- Elazığ'da görüntülendi! Avını böyle yedi
- Dehşete düşüren görüntüler! Bıçaklı kavga kamerada
- Bardaktan boşanırcasına yağdı! Dikkat çeken anlar
- Yer: Bodrum... Görenleri şoke etti! Denizde vahşet
- Bankada sakladığı gizemli taşı Erdoğan'a vermek istiyor
- Önce güvenlik kameraları ardından polise yakalandılar