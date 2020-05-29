Koronavirüs: Profesyonel sporcular nasıl formda kalıyor?

Dünyanın dört bir yanında sokağa çıkmaları kısıtlanan, antrenman yapmaları yasaklanan profesyonel ve olimpik sporcular evlerinde sıkı bir çalışma programı uygulayarak formlarını korumaya çalışıyor.

BBC Türkçe
29 Mayıs 2020 Cuma, 08:28

Dünyanın dört bir yanında sokağa çıkmaları kısıtlanan, antrenman yapmaları yasaklanan profesyonel ve olimpik sporcular evlerinde sıkı bir çalışma programı uygulayarak formlarını korumaya çalışıyor.

Mayıs ayında çeşitli ülkelerden foto muhabirlerin çektiği fotoğrafları derledik.

Tırmanışçı Petra Klinger İsviçre'nin Bern kentindeki evinde
Denis Balibouse/ Reuters
Tırmanışçı Petra Klinger İsviçre'nin Bern kentindeki evinde
Britanyalı kanocu Mallory Franklin bir pilates topu üzerinde dengesini korumaya çalışarak egzersiz yapıyor
Matthew Childs/ Reuters
Britanyalı kanocu Mallory Franklin bir pilates topu üzerinde dengesini korumaya çalışarak egzersiz yapıyor
Britanya Paralimpik ekibiyle şampiyonluğa ulaşan Hannah Cockroft ve partneri Nathan Maguire Chester'daki evlerinde çalışırken
Molly Darlington/ Reuters
Britanya Paralimpik ekibiyle şampiyonluğa ulaşan Hannah Cockroft ve partneri Nathan Maguire Chester'daki evlerinde çalışırken
Britanyalı jimnastikçi Dominick Cunningham, Walsall kentinde bir ahırda egzersiz yapıyor
Carl Recine/ Reuters
Britanyalı jimnastikçi Dominick Cunningham, Walsall kentinde bir ahırda egzersiz yapıyor
Britanyalı dalgıç James Heatly, İskoçya'nın Balerno kentinde ebeveynlerinin bakışları altında pratik yaparken
Lee Smith/ Reuters
Britanyalı dalgıç James Heatly, İskoçya'nın Balerno kentinde ebeveynlerinin bakışları altında pratik yaparken
Olimpiyat ve Dünya Atletizm şampiyonu uzun mesafe koşucusu Sir Mo Farah, Londra'daki Richmond Park'ta koşarken
Dylan Martinez/ Reuters
Olimpiyat ve Dünya Atletizm şampiyonu uzun mesafe koşucusu Sir Mo Farah, Londra'daki Richmond Park'ta koşarken
Formula 3 yarışçısı Sophia Floersch Almanya'nın Münih kentindeki evinde sanal gerçeklik simülatöründe yarışa hazırlanıyor
Andreas Gebert/ Reuters
Formula 3 yarışçısı Sophia Floersch Almanya'nın Münih kentindeki evinde sanal gerçeklik simülatöründe yarışa hazırlanıyor
Britanyalı tenisçi Dominic Inglot Londra'daki bahçesinde pratik yapıyor
Andrew Boyers/ Reuters
Britanyalı tenisçi Dominic Inglot Londra'daki bahçesinde pratik yapıyor
Britanyalı tırmanışçı Imogen Horrocks, ebeveynlerinin evinin bahçesine kurdukları tırmanış duvarında anternaman yaparken
Tom Jacobs/ Reuters
Britanyalı tırmanışçı Imogen Horrocks, ebeveynlerinin evinin bahçesine kurdukları tırmanış duvarında antrenman yaparken
An athlete looks to the camera as he trains
Guglielmo Mangiapane/ Reuters
Altın madalyalı İtalyan judocu Fabio Basile Roma yakınlarındaki olimpiyat merkezinde çalışırken. İtalya'da önlemlerin gevşetilmeye başlamasıyla birlikte sporcuların tek başlarına çalışmasına izin verildi
Britanyalı sprinter Ashleigh Nelson, Londra'daki bir golf sahasında egzersiz yapıyor
Paul Childs/ Reuters
Britanyalı sprinter Ashleigh Nelson, Londra'daki bir golf sahasında egzersiz yapıyor
Sprint kano yarışmacısı Liam Heath, İngiltere'nin Guildford kentindeki evinin bahçesinde çalışıyor
Matthew Childs/ Reuters
Sprint kano yarışmacısı Liam Heath, İngiltere'nin Guildford kentindeki evinin bahçesinde çalışıyor
Ragbi oyuncusu Alex Craig, İskoçya'da ailesinin evindeki bir iş makinasıyla kendini formda tutuyor
Lee Smith/ Reuters
Ragbi oyuncusu Alex Craig, İskoçya'da ailesinin evindeki bir iş makinasıyla kendini formda tutuyor

Tüm fotoğraflar telif haklarıyla korunmaktadır.


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