Koronavirüs: Profesyonel sporcular nasıl formda kalıyor?

29 Mayıs 2020 Cuma, 08:28

Dünyanın dört bir yanında sokağa çıkmaları kısıtlanan, antrenman yapmaları yasaklanan profesyonel ve olimpik sporcular evlerinde sıkı bir çalışma programı uygulayarak formlarını korumaya çalışıyor.

Mayıs ayında çeşitli ülkelerden foto muhabirlerin çektiği fotoğrafları derledik.

Denis Balibouse/ Reuters Tırmanışçı Petra Klinger İsviçre'nin Bern kentindeki evinde

Matthew Childs/ Reuters Britanyalı kanocu Mallory Franklin bir pilates topu üzerinde dengesini korumaya çalışarak egzersiz yapıyor

Molly Darlington/ Reuters Britanya Paralimpik ekibiyle şampiyonluğa ulaşan Hannah Cockroft ve partneri Nathan Maguire Chester'daki evlerinde çalışırken

Carl Recine/ Reuters Britanyalı jimnastikçi Dominick Cunningham, Walsall kentinde bir ahırda egzersiz yapıyor

Lee Smith/ Reuters Britanyalı dalgıç James Heatly, İskoçya'nın Balerno kentinde ebeveynlerinin bakışları altında pratik yaparken

Dylan Martinez/ Reuters Olimpiyat ve Dünya Atletizm şampiyonu uzun mesafe koşucusu Sir Mo Farah, Londra'daki Richmond Park'ta koşarken

Andreas Gebert/ Reuters Formula 3 yarışçısı Sophia Floersch Almanya'nın Münih kentindeki evinde sanal gerçeklik simülatöründe yarışa hazırlanıyor

Andrew Boyers/ Reuters Britanyalı tenisçi Dominic Inglot Londra'daki bahçesinde pratik yapıyor

Tom Jacobs/ Reuters Britanyalı tırmanışçı Imogen Horrocks, ebeveynlerinin evinin bahçesine kurdukları tırmanış duvarında antrenman yaparken

Guglielmo Mangiapane/ Reuters Altın madalyalı İtalyan judocu Fabio Basile Roma yakınlarındaki olimpiyat merkezinde çalışırken. İtalya'da önlemlerin gevşetilmeye başlamasıyla birlikte sporcuların tek başlarına çalışmasına izin verildi

Paul Childs/ Reuters Britanyalı sprinter Ashleigh Nelson, Londra'daki bir golf sahasında egzersiz yapıyor

Matthew Childs/ Reuters Sprint kano yarışmacısı Liam Heath, İngiltere'nin Guildford kentindeki evinin bahçesinde çalışıyor

Lee Smith/ Reuters Ragbi oyuncusu Alex Craig, İskoçya'da ailesinin evindeki bir iş makinasıyla kendini formda tutuyor

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