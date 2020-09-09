Koronavirüs salgınını 'eşcinsel evlilikler'e bağlayan Patrik Filaret, koronavirüse yakalandı

09 Eylül 2020 Çarşamba, 10:40

Ukrayna'da 'yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Tanrının eşcinsel evliliği cezalandırma şekli' olduğunu söyleyen Ortodoks dini liderin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Birgün'ün aktardığına göre, Ukrayna'daki Hristiyanların en geniş tarikatının lideri Patrik Filaret'in Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, sağlık durumunun ise stabil olduğu belirtildi.

Filaret, Mart ayında Ukrayna'da bir TV kanalında salgının, Tanrının "insanlığın günahlarına, yani öncelikle eşcinsel evliliğe yönelik" cezası olduğunu belirtmişti.

Kilisesi tarafından yapılan açıklamada, 91 yaşındaki dini liderin düzenli testleri esnasında Kovid-19'a yakalandığının tespit edildiği teyit edildi.