Koronavirüs şampiyonları vurdu
Bulgaristan'ın efsanevi güreşçilerinden Simeon Shterev ve oğlu Nikolay Shterev, corona virüsüne yakalandı. Oğul Shterev'in sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.
Bulgaristan'ın efsanevi güreşçilerinden Simeon Shterev ve oğlu Nikolay Shterev, corona virüsüne yakalandı. Oğul Shterev'in sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.
Ünlü Bulgar baba oğul güreşçiler koronavirüs yakalandı
Güreşin ünlü isimlerinden Simeon Shterev ile eşi Maria ve oğlu Nikolay birkaç gün önce corona virüs semptomlarıyla hastaneye kaldırıldı. Yapılan testlerde; dünya şampiyonluğu ile olimpiyat 3’üncülüğü başarıları bulunan bulunan ve kariyerine antrenör olarak devam eden Simeon Shterev ile kendisi gibi şampiyonluklara imza atan oğlu Nikolay’ın corona virüsüne yakalandığı tespit edildi.
DURUMU KRİTİK
Sağlık durumu iyiye giden Simeon Shterev taburcu edilerek evinde 14 günlük karantinaya alındı. Oğul Nikolay Shterev’in ise durumunun kritik olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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