Koronavirüs şoku: Akhisarspor Altay maçı oynanacak mı?
TFF 1'inci Lig'de 93 günlük aranın ardından yarın Altay deplasmanıyla sahalara dönmeye hazırlanan Akhisarspor'da, 67 yaşındaki teknik direktör Yılmaz Vural, teknik heyet, çalışanlar ve 3 futbolcu dahil 11 isimde koronavirüse rastlanırken, karşılaşmanın oynanıp oynanmayacağı merak konusu oldu.
TFF 1'inci Lig'de 93 günlük aranın ardından yarın Altay deplasmanıyla sahalara dönmeye hazırlanan Akhisarspor'da, 67 yaşındaki teknik direktör Yılmaz Vural, teknik heyet, çalışanlar ve 3 futbolcu dahil 11 isimde koronavirüse rastlanırken, karşılaşmanın oynanıp oynanmayacağı merak konusu oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayımladığı "Covid-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1'inci Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatı"nın "Madde 6-İlave Sağlık Tedbirleri"nin 7'nci fıkrasında konuyla ilgili şu ifadelere yer veriliyor:
"Kulüp Doktorlarının A Takım Listesinde bulunan ve müsabaka isim listesine yazacakları genç futbolcularının, idarecilerinin, teknik adamlarının, görevlilerinin ve destek ekiplerinin Sağlık Bakanlığı tarafından akredite olan laboratuvarlarda yapılmış COVID-19 PCR test sonuçlarını Müsabaka Organizasyon Toplantısından önce saat 11:00’de TFF Sağlık Tedbirleri Kontrolörü’ne teslim etmesi zorunludur. Kulüp doktorları tarafından teslim edilen testlerin sonucunda salgın hastalığı geçirmekte olanlar ile test yaptırmayanlar stadyuma giremez, müsabakalarda yer alamazlar. Takımların A Takım Listesinde bulunan futbolculardan test sonuçlarına göre müsabakalarda görev alacak olanların sayısı 14 futbolcunun altına inmesi halinde, müsabaka oynatılmayarak TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenir."
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