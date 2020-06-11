Koronavirüs taşıyan iki kuaför 140 kişiye temas etti
ABD’nin Missouri eyaletinde koronavirüs taşıyan iki kuaför 140 kişiyle temas etti. Temas edilen kişilere ise virüsün enfekte olmadığı belirtildi.
ABD’nin Missouri eyaletinde yaşanan bir olay dünya gündemine oturdu. Missouri eyaletinin Springfield şehrinde bir kuaför salonunda çalışan Covid-19’lu iki kişinin 140 kişiye temas ettiği belirtildi. 140 müşteri ve 7 meslektaşına yapılan Covid-19 testlerinin 46’sının negatif çıktığı açıklandı. Geri kalanlar ise 14 günlük kuluçka süresini karantinada geçirdi. Test yapılmayanların ise karantina süresi boyunca aranarak kontrol edildiği aktarıldı. Kuaförde çalışan bir kişinin 56 kişiye diğerinin ise 84 müşteri ve 7 meslektaşına temas ettiği bildirildi.
EN İYİ İKİ YOL
İlçe sağlık yetkilileri, sonuçları cesaretlendirici olarak nitelendirerek yayılmayı nasıl durduracaklarını ve gelecekteki araştırmalar için konuyu incelediklerini söyledi. Çalışmaların fiziksel mesafenin ve maske kullanımının koronavirüsle mücadelede en iyi iki yol olduğu belirtiliyor.
Tıp dergisi Lancet’te yayınlanan bir araştırmaya göre insanların altı metre uzakta kalmaları ve maske takmaları gerektiğinin önemine dikkat çekildi. Karşılıklı maske olmadan virüsün bulaşma ihtimalinin yüzde 17.4, maske takıldığında ise yüzde 3.1’e düştüğü belirtildi.
Büyük bir şirket olan ve bin 100 bağımsız şubesi bulunan kuaförün yetkilileri müşterilerinin sağlığını çok önemsediklerini ve salonu ziyaret eden herkese test yapıldığını açıklarken hastalanan müşterilerinin olmadığını belirtti.
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