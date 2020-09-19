Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'ten iyi haber geldi

19 Eylül 2020 Cumartesi, 13:21

Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından Muhittin Böcek'in son durumu hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, Böcek'in tedavisinin devam ettiği belirtilerek, ''Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son 24 saat içerisinde de olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamış olup, klinik seyrinde düzelme izlenmektedir" denildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş ve hastaneye yatırılmıştı.

Koronavirüs testleri negatife dönen ancak akciğerlerinde Covid-19 kaynaklı hasar oluşan Başkan Böcek, 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış ve entübe edilmişti.