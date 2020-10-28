Koronavirüs tedavisi gören 'Pele Mehmet' hayatını kaybetti

28 Ekim 2020 Çarşamba, 13:57

Koronavirüs tedavisi gören tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin efsane başcazgırı olarak nitelendirilen İznikli 'Pele Mehmet' lakaplı Mehmet Tura (74), hayatını kaybetti.

Yaşadığı rahatsızlıkların ardından koronavirüs testi pozitif çıkan Mehmet Tura, 10 gündür tedavi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. 4 çocuk babası 'Pele Mehmet'in ölümü, sevenlerinin yanı sıra, spor camiasını yasa boğdu. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, “Acımız çok büyük. Büyük bir efsaneydi. Güreş camiamızın başı sağolsun. Tarih PELE Mehmet’i unutmayacak” dedi.



