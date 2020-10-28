Koronavirüs tedavisi gören 'Pele Mehmet' hayatını kaybetti
Koronavirüs tedavisi gören tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin efsane başcazgırı olarak nitelendirilen İznikli 'Pele Mehmet' lakaplı Mehmet Tura (74), hayatını kaybetti.
Koronavirüs tedavisi gören tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin efsane başcazgırı olarak nitelendirilen İznikli 'Pele Mehmet' lakaplı Mehmet Tura (74), hayatını kaybetti.
Yaşadığı rahatsızlıkların ardından koronavirüs testi pozitif çıkan Mehmet Tura, 10 gündür tedavi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. 4 çocuk babası 'Pele Mehmet'in ölümü, sevenlerinin yanı sıra, spor camiasını yasa boğdu. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, “Acımız çok büyük. Büyük bir efsaneydi. Güreş camiamızın başı sağolsun. Tarih PELE Mehmet’i unutmayacak” dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Cumhuriyet yazarı Güller: Burjuvanın malı burjuvanındır
- Kaftancıoğlu'ndan AKP çelengi tepkisi
- Fahrettin Koca'dan kritik İstanbul açıklaması
- Ağıralioğlu İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Fransız derginin kapağına sert tepki
- AKP’nin ilçe başkanı değil devletin kaymakamısınız
- ABD'de başkanlık seçimleri öncesi anketlerde son durum
- İki belediye başkanı AKP’ye geçti
- 'En kötüyü göreceğiz'
- O yasa teklifi Meclis'ten geçti!
Video Haberler
- Erken Genel Seçimler'e hazırız
- Akşener, ‘Keser’ dedi, TRT anında yayını kesti
- CHP'den sosyal medyada beğeni toplayan 29 Ekim videosu
- Ortalık bir anda karıştı! Uçakta 'maske' kavgası
- Kıyıdaki yunuslar, yüzenleri şaşırttı
- Emin Çapa: Sen dolara bakmasan da dolar sana bakıyor
- CHP'li vekil Covid-19’u yendi
- TRT Meral Akşener'i yanıltmadı! Yayını böyle kesti
- TRT'nin Payitaht dizisinden 'Charlie Hebdo' göndermesi
- Kuvvetli rüzgar seyir halindeki TIR'ı böyle devirdi
En Çok Okunan Haberler
- Cumhuriyet yazarı Güller: Burjuvanın malı burjuvanındır
- Kaftancıoğlu'ndan AKP çelengi tepkisi
- Fahrettin Koca'dan kritik İstanbul açıklaması
- Ağıralioğlu İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Fransız derginin kapağına sert tepki
- AKP’nin ilçe başkanı değil devletin kaymakamısınız
- ABD'de başkanlık seçimleri öncesi anketlerde son durum
- İki belediye başkanı AKP’ye geçti
- 'En kötüyü göreceğiz'
- O yasa teklifi Meclis'ten geçti!