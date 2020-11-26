Koronavirüs tedavisi gören SOL Parti PM üyesi Alper Taş'tan açıklama: "Sıkıntılı süreç devam edecek gibi"
Koronavirüs tedavisi gören SOL Parti PM Üyesi Alper Taş, sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonuna kadar sıkıntılı süreç devam edecek gibi gözüküyor. Doktorum haftaya toparlanma sürecine geçeceğimizi söylüyor" dedi.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören SOL Parti PM Üyesi Alper Taş, sağlık durumu hakkında açıklam yaptı.
Taş, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sevgili arkadaşlar. Covid tedavim hastanede sürüyor. Esas sorunum nefes darlığı. Oksijen tedavisi alıyorum. Bu hafta sonuna kadar sıkıntılı süreç devam edecek gibi gözüküyor" dedi.
Taş, açıklamasında şunları söyledi:
"Doktorum haftaya toparlanma sürecine geçeceğimizi söylüyor. Sevginiz, ilginiz direnç oldu.İyi ki varsınız."
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