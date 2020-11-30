Koronavirüs tedavisi gören Yılmaz Vural'ın eşi Seda Vural: Doktorlar durumunun iyiye gittiğini düşünüyor

30 Kasım 2020 Pazartesi, 15:23

Koronavirüs nedeniyle tedavisi süren Yılmaz Vural’ın eşi Seda Vural, eşinin entübe halinde yoğun bakımda olduğunu belirterek, "Şu an görüştüm yoğun bakımdaki doktorlarla. Durumunun biraz daha iyiye gittiğini düşünüyorlar ama bu bir süreç. Bebek adımları ile yavaş yavaş gidecek bir süreç. Bunu hep beraber bekleyeceğiz ve bol bol dua edeceğiz" dedi.

Yılmaz Vural’ın daha önce de Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve ardından negatife döndüğünü ifade eden Seda Vural, "Haziran gibi Covid dendi. Akhisarspor’u çalıştırıyordu, maçlardan 2 gün önce test yapılıyor biliyorsunuz. O dönemde ilk testi pozitif çıktı. Daha sonra Yılmaz hiçbir şekilde Covid olmadı. Hiçbir belirtisi yoktu, tomografisi tertemizdi. Üstüne 2 kere daha test yapıldı, onlar da negatif çıktı. 1 ay geçti, antikor yapıldı, o da negatif çıktı. Yılmaz inanın o dönemde C Vitamini bile kullanmadı. Yani Yılmaz daha önce hiç Covid olmadı" şeklinde konuştu.

Teknik direktör Bülent Uygun ise "Oksijeni de daha az vermeye başladılar. Bu da iyiye doğru gittiğinin bir göstergesi" açıklamasında bulundu.