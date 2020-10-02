Ülkücülerin darbettiği Cengiz Koraltan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Esra Erol'da programıyla Türkiye'nin gündemine oturan ve RTÜK ile Diyanet'in de tepki gösterdiği "Esra Karakuş'un eşini komşusu Cengiz Koraltan'la aldatması" olayında iki isim de koronavirüs çıktı.
Esra Erol'da programıyla Türkiye'nin gündemine oturan ve RTÜK ile Diyanet'in de tepki gösterdiği "Esra Karakuş'un eşini komşusu Cengiz Koraltan'la aldatması" olayında iki isim de koronavirüs çıktı.
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un programında 4 aylık bebeğinin babası komşusu çıkınca "Allahıma şükürler olsun" diye sevinmesiyle bir anda Türkiye'nin gündemine gelen ve kadın sığınma evine yerleştirilen Esra Karakuş'un koronavirüs test sonucu pozitif çıkmıştı.
Esra Karakuş'un koronavirüse yakalanmasının ardından Esra Erol'un programında çalışan ekipte panik başladığı öğrenildi. Program ekibi ve Esra Erol'un son durumu henüz bilinmiyor.
Öte yandan karıştığı skandal olaya rağmen canlı yayındaki rahat tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Cengiz Koraltan, önceki gün 'ülkücü' bir grubun saldırısına uğradı. Aldığı darbelerle yere yığılıp bayılan Cengiz Koraltan, çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Koraltan, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Aydın yerel medyasında yer alan haberlere göre Koraltan'ın koronavirüs testi de pozitif çıktı
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