Ülkücüler, Cengiz Koraltan'ı darbetti
Aydın’ın Kuyucak ilçesinde evli ve iki çocuk annesi E.K. ile birlikte olan ve bir televizyon programındaki DNA testi sonucu E.K.’nın yeni doğan çocuğunun kendisinden olduğu öğrenilen 54 yaşındaki güvenlik görevlisi Cengiz Koraltan Nazilli’de Ülkü Ocakları mensubu olduğu öğrenilen bir grup tarafından sokak ortasında darp edildi.
Edinilen bilgiye göre, Nazilli’de Sümer Mahallesi’nde otomobilin içerisinden indirilen 54 yaşındaki Cengiz Koraltan, Ülkü Ocakları mensubu olduğu öğrenilen bir grup tarafından feci şekilde darp edildi.
Aldığı darbelerle yere yığılıp bayılan Cengiz Koraltan, çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavisinin ardından taburcu edilen Koraltan, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olay anı bir yurttaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
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